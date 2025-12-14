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Время обнимать

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая улица, 24/7с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. Говорят, что когда мужчина вступает в брак, то надеется, на, то что его избранница никогда не изменится. Женщина же надеется, что его-то точно можно изменить в сторону лучшей версии самого себя. И после того как сделан выбор и стоит штамп в паспорте начинается не фантазийная жизнь, а реальная. Спустя какое-то время, становится понятно, что женщина постепенно меняет свои облик, теряет романтический флер, становится все больше одомашненной, да и мужчина почему-то плохо поддается перевоспитанию. И тогда на почве бессилия возникает вопрос: а зачем мы вообще нужны друг другу? После спектакля можно сфотографироваться и пообщаться с актерами. По промокоду КАВЕР - скидка 10%!

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