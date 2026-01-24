Это спектакль о травле, о том, о чём мы чаще всего начинаем говорить, когда всё уже заходит слишком далеко. Травля любит тишину. Когда жертва молчит, окружающие закрывают глаза, а общество считает, что это нормальный процесс взросления. Ещё травля любит страдания. Когда обидчик вымещает свою боль на жертве, жертва ощущает свою беспомощность, страх и вину, а наблюдатели стоят в стороне. Травля — это болезнь всего коллектива, а не только агрессора и жертвы. Считают, что с травлей можно бороться, отняв телефоны, отправив в воскресную школу, обратившись в прокуратуру, ответив ещё бОльшим насилием. Но это ли лекарство? Что мы можем сделать, чтобы такого не происходило? И можем ли вообще? Коллектив Мастерской Ю.Зверевой пытается найти ответы на эти сложные вопросы в спектакле «И мы смеёмся». После спектакля мы проводят небольшую дискуссию, где зрители могут поделиться своими впечатлениями от увиденного и задать вопросы актёрам и режиссёру.