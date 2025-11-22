Кто из девушек не мечтает о том самом — идеальном оттенке на губах? На этом мастер-классе создашь помаду из 100% натуральных компонентов. В процессе мастер-класса: — познакомишься со свойствами натуральных масел и восков, узнаешь об их применении в ежедневном уходе — составишь формулу, которая будет активно ухаживать за губами: помада + бальзам в одном флаконе — для создания идеального цвета используешь натуральные минеральные красители: гиппоаллергенные, стойкие, невероятно красивые — при желании добавишь аромат — создашь помаду в стильном удобном тюбике Благодаря натуральному составу, помадой можно пользоваться каждый день — будешь наслаждаться прекрасным оттенком и бережно ухаживать за губами. Уровень подготовки: для начинающих Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.