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Про событие
Соза (Soza) представит тебе современную интерпретацию восточного звука с дикой энергией арабского хайпа и дрифта Событие рассчитано на максимальное погружение в атмосферу – пространство клуба стилизованно и оформлено, а сеты выстроены как нарратив, начиная с более мягких и ритмичных, и постепенно переходя от электро и грува к более жесткому техно. В середине программы Gukovskaya выступит не только как диджей, но и покажет профессиональный перформанс восточного танца. Trust True Jenasi Xk21 Studmire Blessna Killdastreak Mazoot Pollycrystal Alexbasstoms Gukovskaya Cns6rd
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