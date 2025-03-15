Ощути всю мощь электронной музыки уже в эту субботу на космической арене камерной вечеринки. Тебя ждут тройной b2b от отца-основателя проекта Dmitry JCB и его хаус-дивы Natasha Chernika, а также друг клуба из Питера Katya Zimcerla. За warm-up отвечает союзный резидент Chekmanova. Двери клуба откроются в 22:00 FC DC / Вход FREE Для бронирования столов звони : +7 (499) 288-84-68 Для девушек бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time».