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Про событие
Ощути всю мощь электронной музыки уже в эту субботу на космической арене камерной вечеринки. Тебя ждут тройной b2b от отца-основателя проекта Dmitry JCB и его хаус-дивы Natasha Chernika, а также друг клуба из Питера Katya Zimcerla. За warm-up отвечает союзный резидент Chekmanova. Двери клуба откроются в 22:00 FC DC / Вход FREE Для бронирования столов звони : +7 (499) 288-84-68 Для девушек бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time».
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