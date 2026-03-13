Проект «Совпадения и различия» — выставка из программы «Движение отражения», приуроченной к 40-летию Галереи Пересветов переулок. Новый проект представлен серией парных выставок художников, осмысляющих русский авангард. Основной акцент программы — диалог, выстроен между работами художников в пространстве экспозиции. В выставке представлены объекты, объединенные феноменом образа театра. Выставка является визуальной дискуссией между художниками разных поколений и транслирует зрителю размытые границы театра, традицию преемственности и культурную связь художников, осмысляющих своё творчество через арт-объекты. Сами работы выполнены из совершенно разных материалов. Ольга Божко, художница, выпускница ГИТИСа, создаёт свои объекты из классических материалов, таких как папье-маше, пряжа и картон, а художник Степан Лысенко, ученик Ольги Божко, работает с современными материалами и трехмерной печатью. Диалог выстраивается и образами, и самой манерой исполнения. При работе над выставкой художники работали с архивом Галереи Пересветов переулок и использовали образы с исторических фотографий, которые переосмыслили, наделили новыми ролями. Режим работы: Вторник – воскресенье с 11:00 до 20:00 Понедельник: выходной