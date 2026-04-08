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Пересветов переулок

Москва, переулок Пересветов, дом 4, корпус 1

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https://www.peresvetov-gallery.com/ Галерея «Пересветов переулок» открылась в 1986 году у метро «Автозаводская» и с самого начала была связана с актуальным искусством. Здесь проходили выставки объединения «КЛАВА» при кураторстве Иосифа Бакштейна. Позже галерея принимала проекты сообщества «Искусство или смерть», концерты «Среднерусской возвышенности» и акции «Ордена куртуазных маньеристов». Сегодня галерея продолжает работать с современным искусством, поддерживая молодых авторов и переосмысливая собственную историю. Проводятся опен-коллы для коллективных и персональных выставок. В последние годы здесь показывали проекты о художницах-мамах, подростках, жителях домов престарелых, женщинах с инвалидностью. Популярны студенческие лабораторные выставки — галерея сотрудничает с Институтом современного искусства Иосифа Бакштейна, Школой Родченко и мастерской Авдея Тер-Оганьяна. Галерея ценит диалог со зрителем и часто обращается к практикам искусства взаимодействия. С 2019 года в галерее работает магазин современной графики «Сажа», продвигающий доступное коллекционирование. В ассортименте — работы как молодых, так и известных авторов. Режим работы: вт-вс, 11:00 - 20:00
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Комментарии

С
Станислав
23 июня 2024, 02:21

Небольшая локальная галерея с парой залов и магазинчиком с книгами. Регулярно обновляют экспозицию

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