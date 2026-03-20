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Совпадение (Ettefaq)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Стены услышат звук, которого ещё не знали — от шёпота до рёва, меняющий каждого. 4 года звука, единства и сопротивления. Ettefaq — рождённый в Иране, где рейвы запрещены и наказуемы. Уже 4 года это не просто вечеринка, а протест и свобода через музыку. ASHGUN A.T — Иранский продюсер и основатель Ettefaq. Эксклюзивный 4,5-часовой all night long. Его сет — это протест через звук и энергия настоящего андеграунда. BATS — индийский диджей, Основатель KitchenRave KHNN — Движетель российской андеграунд сцены

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