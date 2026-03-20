Стены услышат звук, которого ещё не знали — от шёпота до рёва, меняющий каждого. 4 года звука, единства и сопротивления. Ettefaq — рождённый в Иране, где рейвы запрещены и наказуемы. Уже 4 года это не просто вечеринка, а протест и свобода через музыку. ASHGUN A.T — Иранский продюсер и основатель Ettefaq. Эксклюзивный 4,5-часовой all night long. Его сет — это протест через звук и энергия настоящего андеграунда. BATS — индийский диджей, Основатель KitchenRave KHNN — Движетель российской андеграунд сцены