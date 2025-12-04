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Советское кино, романсы и игристое с тематическим фуршетом

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

В концертном зале старинной усадьбы семьи Голицыных оживут песни советского кино — из «Дней Турбиных», «Жестокого романса», «Иронии судьбы», «Трёх тополей на Плющихе», «Гостьи из будущего», «Простой истории» и других фильмов, в которых музыка стала частью нашей памяти и тихой ностальгии. Подготовили лаконичное, трогательно-домашнее угощение — как будто прямиком из буфета старого советского кинотеатра: «Юбилейное» печенье, орешки и хрустящие трубочки с варёной сгущёнкой, знаменитые «киношные» бутерброды на белом хлебе, обязательно бокал игристого, а для согрева — чай, кофе и непременно банка сгущёнки. При входе зрители получат пронумерованные билетики в стиле советских кинотеатров. С их помощью в финале разыграют несколько памятных подарков. Проводниками в мир советских фильмов для тебя будут бархатный голос Дарьи Вороновой и рояль Артёма Шило. Приводи близких и надевай самое элегантное и красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.

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