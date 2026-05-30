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Советские песни и игристое в Усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Окунись в мир советской эстрады и киномузыки. Тебя ждут мелодии, в которых скрыто что-то удивительно живое: шум дворов, свет в окнах, сирень после дождя, первая любовь и забытое предвкушение того, что впереди обязательно будет что-то хорошее. В исполнении виртуозных музыкантов квартета Марьи Суровцевой прозвучат шедевры Дунаевского, Зацепина и Петрова из «Иронии судьбы», «Летучего корабля» и фильма «Душа». Гостей ждёт путешествие сквозь эпохи: от зажигательного твиста «Чёрный кот» 1960-х до романтичных хитов «В городе моём», «Старый отель», «Как быть» и «Семь тысяч над землёй». Джазовая импровизация бережно снимает с этих песен налёт идеологии или шаблонности, обнажая чистую поэтическую суть, душевность и искренность, которые не стареют с годами.

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