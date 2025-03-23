Неподражаемая Нина Симон стояла у истоков стилей soul и rnb, повлияла на творчество Битлз, Боба Дилана, Ланы Дель Рей, Канье Уэста и многих других. Познакомишься с невероятным музыкальным наследием певицы, а также узнаешь, почему она так ненавидела слово «джаз». Настя Стрекачёва — вокал Григорий Иванов — фортепиано Вадим Харченко — гитара Иван Норкин — бас гитара и контрабас Иван Чага — ударные Сбор гостей в 18:00 Начало в 19:00