Фонд Ruarts представляет новую масштабную выставку, включающую работы более 40 российских фотохудожников, охватывающих временной диапазон от XIX до XXI века, от портретов из фотоателье до постконцептуальных работ. Через медиум фотографии проект раскрывает темы коллективности, общности и сопричастности. Куратор Дарья Панайотти обозначает жанр выставки как «история», что не подразумевает хронологической полноты или попытки составить хрестоматийный перечень имен, техник и стилей. Здесь «история» становится скорее организующим принципом, с помощью которого осуществляется исследование социокультурного пространства. Такой подход позволяет рассматривать фотографию не только как техническое и художественное высказывание, но как социальный жест — форму сообщения, в котором строятся границы между «своим» и «чужим». Как комментирует куратор выставки Дарья Панайотти: «Одна из амбиций выставки — прочертить линию диалога между поколениями на уровне больших концепций». На экспозиции зритель сможет познакомиться с наиболее значимыми авторами в истории русской фотографии и оценить, насколько сильно она повлияла и продолжает влиять на наше ощущение себя частью общества. Выставка «Сообщение» — облечённое в зрелищную форму философское рассуждение о том, как взаимосвязаны в сознании современного человека личность и общество, «я» и другие. Часы работы: Вт-Вс 11:00 – 20:00.