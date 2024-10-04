Somewhere Music Session
Мясницкая ул., 15
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Завершение:
от 1500₽ до 3900₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт модного и яркого проекта, уникального как по этническому составу (в группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии), так и по своей музыке. «Somewhere Music Session» предлагает свежий взгляд и на известные джазовые стандарты, и на современные хиты фанка, госпел- и соул-музыки, и на этнические композиции, большинство которых оказываются диковинной экзотикой для российской публики. Этот проект — это волшебство и страсть на языке мелодий и ритмов. Концерт идёт в одном отделении (без антракта).
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