Галерея «Монарт» представляет групповой проект «…Солнце встает с Востока» с участием художников Ее Цуй (Китай), Анны Канфер, Ольги Аксеновой, Каролины Росляк, Ольги Айдиной, Silen, Валерия Горельникова. Строки Иосифа Бродского напоминают о том, что цивилизация пришла с Востока. Там впервые научились измерять время, слагать стихи и начали искать гармонию между небесным и земным. Мудрость, роскошь, коварство и мистика — эти понятия тоже ассоциируются с географическим Востоком. Так что улыбка Востока обманчива, в ней и тепло, и скрытая угроза. Но именно эта двойственность составляет суть культуры, которая является колыбелью человечества. На выставке собраны работы молодых художников, работающих с темами Востока — такого большого и такого разного, это и Китай, и Ближний Восток, и настроение из памятника арабской и персидской литературы «Книга тысячи и одной ночи», и узнаваемые византийские, японские мотивы. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00