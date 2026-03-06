Сольник Натальи Штраль
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Наталья «Талька» Штраль — сонграйтер, песни — тонкое делание на экзистенциальный разрыв. «На гитаре я играю коряво. Пою тоже не очень, ибо вокальных данных матушка Природа мне не выдала. Песни я пишу грустные или очень грустные. Надеюсь, тексты в них гладкие и удачно сочетаются с музыкой, которая простая и внятная». Вход — пожертвование на месте. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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