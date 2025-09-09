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Сохранённые версии

Blar
улица Усачёва, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Рамина Нафикова станет погружением в живописный процесс, где каждый холст — хранилище множества вариаций и развилок. Казанский художник Рамин Нафиков учился в художественном училище родного города, затем в Латвийской академии художеств, где его академические установки изменились, и он нашёл себя в экспрессивном формализме. «Сохранённые версии» — приглашение к медленному созерцанию и размышлению о том, как мы иногда откладываем решения и возвращаемся к ним позже. Название отсылает к функции сохранения в текстовых и графических редакторах, позволяющей открывать прошлые редакции и работать с ними как с частью единого целого.

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