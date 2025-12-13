Благотворительный концерт — тёплый зимний вечер, где музыка станет способом поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Концерт объединит рок-музыкантов, которые выступят в поддержку благотворительной организации «Небомживы». Собранные средства будут направлены на покупку продуктов, оплату консультаций психологов и юристов и дальнейшую ресоциализацию бездомных людей и людей с зависимостями — тех, кому особенно важно чувствовать, что они не одни. На сцене «Гипериона» выступят группы, каждая со своим характером, звучанием и историей: — Роза Парацельса — интеллектуальный рок с атмосферой алхимии и света — Горькое Капри — честный, резонансный звук, который цепляет с первой ноты — Гран Крю — группа с глубоким, бархатным звучанием и узнаваемой подачей — Юля Чек — артистка с искренним вокалом и сильными текстами — Гарри Ананасови Ко — тёплая, драйвовая энергетика и немного самоиронии Гостей ждёт уютная атмосфера, живой звук и возможность стать частью большого дела — помочь людям вернуться к самостоятельной и трезвой жизни. Во время концерта ты также сможете познакомиться с представителями благотворительной организации и больше узнать о программах помощи людям. На мероприятии будет организован сбор новогодних подарков, которые отправятся подопечным приюта «Небомживы». Можно принести «сладкие сюрпризы»: конфеты, мандарины, зефир и пр. Важно, чтобы продукты были долгого хранения с действующим сроком годности и смогли порадовать своих получателей в праздничный день. Если ты очень хочешь поздравить подопечных, но не планируешь быть на концерте, ты также можешь принести подарок и отдать его волонтёрам, они обязательно его передадут.