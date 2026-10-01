Большой осенний маркет для собак и их людей. Этой осенью отправляются в Японию. Туда, где красные клёны шуршат под лапами, воздух становится прохладнее, а прогулки хочется заканчивать долгим маршрутом и чем-нибудь красивым. В этот раз ребята вдохновились японской эстетикой и сезоном момидзи: много красного, кленовых листьев, японских мотивов и, конечно, собак. На маркете будут: локальные бренды, всё необходимое для осенних прогулок, подарки, лакомства и красивые штуки, которые так приятно найти именно здесь а ещё — активности, встречи, развлечения для хвостов и людей. 10-11 октября с 12:00-20:00