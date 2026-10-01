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Собачка Маркет

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36, пространство «36/4»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Большой осенний маркет для собак и их людей. Этой осенью отправляются в Японию. Туда, где красные клёны шуршат под лапами, воздух становится прохладнее, а прогулки хочется заканчивать долгим маршрутом и чем-нибудь красивым. В этот раз ребята вдохновились японской эстетикой и сезоном момидзи: много красного, кленовых листьев, японских мотивов и, конечно, собак. На маркете будут: локальные бренды, всё необходимое для осенних прогулок, подарки, лакомства и красивые штуки, которые так приятно найти именно здесь а ещё — активности, встречи, развлечения для хвостов и людей. 10-11 октября с 12:00-20:00

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