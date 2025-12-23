Плейбэк-перформанс. Когда снег попадает в ботинки, он перестаёт быть волшебным. Собственно, в этом и состоит взросление — не в том, что чудес не бывает, а в том, что ты теперь знаешь, кто будет вытряхивать этот снег и сушить эти носки. Декабрь — месяц-оксюморон. Гирлянды и авралы, мандарины и выгорание, ожидание чуда и годовой отчёт. Причём отчёт, заметьте, всегда побеждает! Чудо можно отложить, а отчёт нельзя… Ну где, где оно, это ощущение, которое было в детстве? Плейбэк-театр «Август» оживит истории зрителей через импровизацию, музыку и движение. Поделитесь рассказом, чтобы посмотреть на него со стороны и услышать, как в чужом опыте звучат знакомые ноты. О чём ты услышишь? - Когда последний раз ты искренне верил в новогоднее волшебство? - Что сбылось из загаданного? И как отличить сбывшееся желание от совпадения? - Как понять, где заканчивается усталость от праздника (и года) и начинается неверие в чудо? - Что делать, если Новый год встречаешь не так, как хотелось бы?