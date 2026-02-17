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Смех / Грех

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Художники предлагают своими зрителями поиграть в своеобразный «Декамерон» Джованни Бокаччо, где каждый из которых рассказывает собственную историю, путём использования излюбленных приёмов. Всего задействовано пятеро художников – Соня Кобозева, Кирилл Манчунский, Сергей Овсейкин, Марина Пчелякова и Иван Волков. Используя визуальный язык, произведения авторы «повествуют» об ироничных, курьёзных, даже назидательных эпизодах, нашедших своё воплощение в рамках проекта «Смех/Грех». Режим работы: ВТ-ВС 12:00-20:00 Галерея: 11.12 Gallery

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