Художники предлагают своими зрителями поиграть в своеобразный «Декамерон» Джованни Бокаччо, где каждый из которых рассказывает собственную историю, путём использования излюбленных приёмов. Всего задействовано пятеро художников – Соня Кобозева, Кирилл Манчунский, Сергей Овсейкин, Марина Пчелякова и Иван Волков. Используя визуальный язык, произведения авторы «повествуют» об ироничных, курьёзных, даже назидательных эпизодах, нашедших своё воплощение в рамках проекта «Смех/Грех». Режим работы: ВТ-ВС 12:00-20:00 Галерея: 11.12 Gallery