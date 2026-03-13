Слава и Север
ул. Кузнецкий Мост, 21/5
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
На фоне суровых и волшебных арктических пейзажей, на фоне артефактов славного и героического освоения Заполярья художники с помощью различных форм искусства рассказывают историю, которую можно описать словами «возвращение домой». Экспозиция, состоящая из живописи, инсталляций, видеоработ, аудиокомпозиций и арт-объекта, разделена на несколько частей, которые предлагают зрителю разные сценарии этого ностальгического путешествия. Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 20.00 Понедельник - выходной. Вход закрывается за 30 минут до окончания работы Фонда. Касса работает до 19.30
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