На фоне суровых и волшебных арктических пейзажей, на фоне артефактов славного и героического освоения Заполярья художники с помощью различных форм искусства рассказывают историю, которую можно описать словами «возвращение домой». Экспозиция, состоящая из живописи, инсталляций, видеоработ, аудиокомпозиций и арт-объекта, разделена на несколько частей, которые предлагают зрителю разные сценарии этого ностальгического путешествия. Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 20.00 Понедельник - выходной. Вход закрывается за 30 минут до окончания работы Фонда. Касса работает до 19.30