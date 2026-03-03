Выставка Евгении Войнар «Сквозь красный лес» приглашает зрителя в путешествие по воображаемой экосистеме, где личные переживания художницы превращаются в универсальные символы, а творческий процесс оказывается важнее готового результата. Экспозиция представляет собой фрагмент многолетнего проекта «Внутренний лес», в котором биографический опыт осмысляется через метафору лесного пространства. Разные зоны этого леса соответствуют этапам взросления, травмам и надеждам. Здесь сказочные персонажи ищут справедливый мир, утопающие в снегу обнаженные тела говорят об уязвимости, а скелеты и визуальные искажения создают ощущение зыбкости реальности. Особенность выставки — ее структура, позволяющая проследить путь создания работ. Графика, монотипии и живопись представлены как отдельные слои, которые в итоге собираются в единые холсты. Благодаря соседству с мастерской художницы, зритель получает возможность заглянуть в лабораторию визуальной практики Войнар. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00