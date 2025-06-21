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Скрежет Металла

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль тяжёлой музыки. Лето 2025 года станет громче, чем когда-либо. «Скрежет Металла» объединяет тех, для кого музыка — это больше, чем просто звук. Это вызов, энергия и чистая сила. В лайнапе: Mjod / Cold Blooded Murder / Кувалда / Sinful / Annodomini / Деметр Грейл / Fromskytoabyss / Hostsang / In Vision / Bagira / Stigmatic chorus / Abyssphere / Septory / Гробовая Доска / Manapart / Б.А.У. На территории фестиваля: — Зоны отдыха для восстановления сил после слэма; — Фудкорты с авторской кухней и классическими фестивальными угощениями; — Тематический маркет с уникальным мерчем. Событие пройдёт под открытым небом в Pravda Summer.

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