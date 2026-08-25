ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Скотный двор

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли

Про событие

Спектакль ставит перед актёрами очень интересную и непростую задачу — сыграть животных, со своей индивидуальностью и характером, и при этом донести до зрителя важный посыл. Рассуждают о сущности Человека, его поступков и страстей. В основе спектакля — мировой бестселлер Джорджа Оруэлла «Скотный двор». События, описанные автором, происходят в Англии. Автор пьесы — Марина Сулчани «Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать Человеком. Лично я — страшный противник революций. Всё должно происходить эволюционным путем, природа это доказывала неоднократно. Так же, как и обратное — сколько раз человечество сталкивалось с ужасными последствиями революций?! Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа». Продолжительность: 2 часа с антрактом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста