Мастер-класс по скетчингу с художником и преподавателем Алексеем Гельдом посвящен исследованию связи цвета и эмоций. На этом занятии ты узнаешь, как цвет влияет на восприятие и выражение внутреннего состояния человека. Ты научишься использовать цветовые решения для передачи настроения, характера и психологического портрета модели, а также освоишь техники быстрого скетчинга с акцентом на цвет. В ходе мастер-класса ты познакомишься с теоретическими аспектами воздействия цвета на эмоциональное восприятие и научишься анализировать эмоциональный фон модели через цветовые сочетания и оттенки. Мастер-класс подойдёт как для начинающих, так и для тех, кто хочет развить чувствительность к взаимосвязи цвета и эмоций, а также умение выразительно передавать внутренний мир через цветовую палитру. В рамках программы предусмотрены практические упражнения, создание цветовых решений и их применение в быстром скетче. Участники попробуют нарисовать друг друга, а в конце состоится обсуждение и разбор выполненных работ, что поможет лучше понять роль цвета в передаче эмоций и усовершенствовать навыки в этой области. О преподавателе: Алексей Гельд — художник и преподаватель. Окончил Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова по специальности «архитектор», Британскую высшую школу дизайна по специальности «иллюстратор». Преподает рисунок и скетчинг в Музее современного искусства «Гараж», Музее русского импрессионизма и Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева.