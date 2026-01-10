В стенах Дома винтажной музыки случится какой-то рок-ураган из ярких красок, хулиганства и гедонизма. С привкусом классических рок-протестов. Skeilz — хард рок команда из Москвы. В звучании этого бэнда отчётливо слышится влияние Aerosmith с привкусом Alice Cooper. Их песни попадали в зарубежные плейлисты и были высоко оценены музыкальными критиками. Также Скейлз — регулярные участники самого известного и масштабного рок-фестиваля страны — Sandlerfest. Мощный женский вокал и яркие сценические образы вокалистки вряд ли могут забыться: Алису либо любят, либо хейтят. Алиса не дудук и не занятие по йоге — спокойствия не жди. Ребята выйдут с новой программой «Рок в женщине», которая говорит сама за себя. Специальный гость вечера — Алехандро Дельгадо (Alejandro Delgado), куба.