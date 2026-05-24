Совесть. Мораль. Красота. Благоразумие. Традиция. Скрепы. Цензура. Мнение..... Лишь немногие мастера рискнули пойти наперекор сложившейся системе верований в «высокое». И лишь немногие из тех немногих стали по-настоящему великими. В рамках лекции поговорят о тех самых скандалистах от мира искусства, раздвинувших границы возможного в мире прекрасного. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.