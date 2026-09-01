Синестезия развернёт масштабный рейв-ритуал. В эту ночь за основу возьмут японскую эстетику и нео-стиль, погружая танцпол в густой алый свет, кибер-нуар и плотную техно-энергию. Главное действие: Анкоку Ритуал Кульминацией события станет иммерсивный перформанс Анкоку. Вдохновлённый эстетикой закрытых чайных церемоний, этот перформанс станет осязаемым физическим ритуалом. На центральном подиуме-алтаре тела перформеров сольются в замедленном, гипнотическом движении. Звуковым проводником этого действия станет Bipolar Sound Storm. Впервые на Синестезии наша королева хардкора Aysma Rebrick дебютирует с виниловым сетом, поддержат её в этом формате Guyver b2b Plague. Две сцены и саунд Музыкальный вектор ночи разделят резиденты, приглашённые артисты и новые лица. Лайн-ап: Aysma Rebrick Bipolar Sound Storm Evidance Fractoon Guyver b2b Plague Ila Moyva Nastya Danetsky O'Kstaty Opustoshil Seryozha Дресс-код: Нео-Азия / Теквир (приветствуются глянцевые фактуры, многослойность и красный цвет).