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Кайя

Москва, улица Сретенка, 4

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Лапшичная в новом формате с сильной барной картой в самом центре города. Здесь создают пространство, где простота продукта соединяется со стилем и высоким уровнем сервиса. Интерьер КАІА вдохновлён атмосферой азиатской улицы: динамичный, живой, с элементами, которые отражают ритм большого города. Днём здесь удобно зайти на быстрый обед между встречами или учёбой: свет, скорость и ритм пространства подталкивают к динамике, а лапша и роллы становятся тем самым быстрым решением. К вечеру атмосфера меняется: пространство наполняется красным неоном, экраны начинают светиться ярче, и мысли о работе остаются за дверью. Гости собираются за коктейлями и любимой лапшой, расслабляются и погружаются в атмосферу общения. https://kaiabistro.ru/
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