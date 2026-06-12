Электронные хиты, живой оркестр и диджей. Представь: огромная библиотека, сотни людей, живые скрипки, виолончели и мощные электронные басы. Знакомая мелодия начинается с оркестра, напряжение нарастает, подключается диджей — и весь зал взрывается! Легендарные хиты David Guetta, Swedish House Mafia, Benny Benassi и других звёзд электронной сцены зазвучат совершенно по-новому. Настоящий оркестр и диджей на одной сцене, играющие одновременно и создающие единое музыкальное шоу. Это не классический концерт, где нужно сидеть в кресле и аплодировать между композициями. Это полноценная вечеринка с живым оркестром, электронной музыкой, танцами до утра и сотнями новых знакомств.