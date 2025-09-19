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Симфонические Рок-хиты

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Знаменитая музыка культовых рок-групп в тропиках ВДНХ — в драйвовом, виртуозном, эмоциональном исполнении одного из популярнейших оркестров современности HighTime Orchestra. В программе в самом экзотическом зале Москвы: Queen, Muse, Rammstein, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, AC/DC. Голосами Фредди Меркьюри и Курта Кобейна будут петь скрипки и виолончели.

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