Знаменитая музыка культовых рок-групп в тропиках ВДНХ — в драйвовом, виртуозном, эмоциональном исполнении одного из популярнейших оркестров современности HighTime Orchestra. В программе в самом экзотическом зале Москвы: Queen, Muse, Rammstein, Metallica, Nirvana, Deep Purple, Scorpions, AC/DC. Голосами Фредди Меркьюри и Курта Кобейна будут петь скрипки и виолончели.