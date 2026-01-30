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Силуэт аэрографом: твоя история на холсте

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе тебя ждёт увлекательное путешествие в мир графики, линий и форм. Ты научишься передавать настроение и характер простыми средствами, а под чутким руководством преподавателя откроешь новые грани своего таланта, создав собственный шедевр.

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