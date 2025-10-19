Разберёшься с основными событиями из жизни соблазнительного жанра. Когда средневековая эстетика, связавшая телесность по рукам и ногам, отступила, на смену пришла идея всемирного почитания человеческого во всём его естестве, не без известной толики идеализации. Затем последовало барокко, что откровенно драматизировало телеса святых, не святых, падших и вознесшихся. Дальнейшее развитие истории искусства нередко возвращалось к уже имеющимся идеям восприятия темы телесности полностью или частично, однако всерьёз и по-новому «ню»-живопись раскрылась в эстетике модерна: тут уж и раскрылась абьюзивная сущность модернизма кокетливого и довлеющего.. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.