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Шоукейс лейбла «Сквозь» / Смена 2.0

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Отмечай десятилетие клуба «Смена». Резиденты: Досвидошь / Post-punk, no wave, psychedelic rock; Электросон / Synthpop, post-chanson, post-punk; Влажность-2018 / Punk rock, indie rock; Почему коммутатор молчит / Lo-fi, shoegaze, industrial, experimental pop; Июльские Дни / Post punk; the Dead Elvis / Alternative, trip-hop.

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