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Отмечай десятилетие клуба «Смена». Резиденты: Досвидошь / Post-punk, no wave, psychedelic rock; Электросон / Synthpop, post-chanson, post-punk; Влажность-2018 / Punk rock, indie rock; Почему коммутатор молчит / Lo-fi, shoegaze, industrial, experimental pop; Июльские Дни / Post punk; the Dead Elvis / Alternative, trip-hop.
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