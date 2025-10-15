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Шопен. Импульс света. Lumisfera и 3000 свечей

Московский дом музыки
Космодамианская наб., 52, стр. 8

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 12000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыка Шопена, как бесконечный космос, вмещает в себя множество жанров, смыслов и тем, и потому может показаться недоступной для понимания без особой подготовки и специальных знаний. Но на самом деле любая музыка, особенно по-настоящему великая, будет понятна любому сердцу, готовому слушать и открываться навстречу новым переживаниям. Невероятную палитру настроений музыки Шопена создаст для тебя петербургский пианист-виртуоз Станислав Чигадаев, а волшебство интимной, таинственной атмосферы создаст Lumisfera. В тёплом свете свечей, мерцающем в такт эмоциональным движениям музыки, восприятие мелодий великого композитора будет проникновенным и чувственным. Тем более, если на нотном листе — карты, рисующие нам пути к приключениям в борьбе за честь, свободу и любовь.

На карте

Карта места...

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