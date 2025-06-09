Школьная биология для взрослых
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Про событие
А что? Биология — это прикольно и интересно. Особенно, если ты уже всё забыл. Поговоришь об основных биомолекулах, общем строении клетки, а также узнаешь отличие прокариотической клетки от эукариотической. Оплата на входе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи