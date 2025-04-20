Семинар для взрослых и детей, который жизненно важно посетить всем жителям мегаполиса. Проблемы со сном мучат каждого, однако, как справиться с этим недугом XXI века и вновь наслаждаться сновидениями, знают только сведущие – Академики Зевоты, Магистры Храпа и другие серьёзные исследователи сна. Как правильно зевать, какие сказки способствуют крепкому сну, какие колыбельные лучше убаюкивают – к решению этих вопросов надо подходить с научной точки зрения. Зрители смогут поучаствовать в настоящем мастер-классе по засыпанию, во время которого они на личном опыте опробуют все методики, созданные профессионалами. Продолжительность – 1 час 20 минут.