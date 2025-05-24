Шкаф возвращается в Yauza Place в эту субботу. Будет хаус, летний воздух и вечер, который плавно перетечёт в ночь. Всё начнётся во дворе под диско, а когда солнце спрячется — добро пожаловать внутрь, где грув станет плотнее. Диджеи: Sasha Schulz / Safronel / Andy Karpik / Арсений Аристов FC / DC Будь внимателен: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66