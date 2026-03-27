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Шестое чувство

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Гость — берлинский продюсер и диджей Шестовое чувство (The Sixth Sense), артист, чьё звучание сформировано на стыке классического хард и берлинского техно конца 90-х и начала 2000-х. Его музыка строится на режущих хай-хэтах, массивных грувах и затягивающих лупах — строгом и функциональном саунде, который работает именно там, где он должен работать: на плотном танцполе и качественной клубной системе. За годы работы он выпустил множество треков на собственном импринте Akashic Records, а также на лейблах Children of Tomorrow, IMF, Abstraction и Warok Music. Его релизы регулярно получают поддержку ключевых фигур мировой техно-сцены — среди них Ben Sims, Mark Broom, Dax J, Ben Klock, DJ Bone, Takaaki Itoh и The Advent, что говорит само за себя: этот звук хорошо понимают те, кто формирует техно уже десятилетиями. Музыка The Sixth Sense всегда немного шире обычного клубного функционала. В основе его работ исследование восприятия и пространства звука: треки развиваются постепенно, погружая слушателя в гипнотическое состояние и создавая ощущение движения сквозь плотный звуковой поток. Здесь он представит свой фирменный саунд и тот самый подход к танцполу, где классическая динамика жанра соединяется с современным берлинским драйвом.

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