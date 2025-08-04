Галерея Ruarts представляет новую групповую выставку, посвященную абстракции. Куратор Катрин Борисов раскрывает это многослойное понятие через работы российских авторов – от шестидесятников до художников «уличной волны». Абстракция требует более глубоко погружения — интеллектуального и даже духовного — по сравнению с фигуративными формами искусства. Отсутствие конкретного изображения не означает пустоту, это ощущение, построенное на напряжении линии и игре цветов. На выставке «Шепот линий, шум цвета» линии выходят за рамки своей роли контуров, а цвет – описаний: они становятся языком, на котором говорят эмоции, случайности и ритмы, не нуждающимся в переводе. Работы современных художников, большинство из которых являются представителями уличной волны: Алексей Лука, Иван Найнти, Кирилл Ашастин и другие, вступают в диалог с наследием классиков неофициального советского искусства: Игоря Вулоха, Николая Вечтомова, Леонида Борисова – тех, кто в условиях жестких рамок искал выход в чистом жесте, в накале цвета, в «шорохе» неочевидных структур. В их работах нет сюжета, но есть пульс, нет изображения, но есть след мысли, движения. Абстракция по своей сути стала символом свободы. Исторически она всегда отражала общественные кризисы своего времени, выявляя разлад между реальностью и идеалами, одновременно выражая страстное желание вернуть утраченную целостность. На выставке представлены работы двадцати художников галереи и фонда Ruarts, выполненные в разнообразных техниках: масляная и акриловая живопись, фотография, коллаж и скульптура, что демонстрирует разнообразие подходов и средств выражения в современном абстрактном искусстве. Время работы: Вт-Вс 12:00-20:00