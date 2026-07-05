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Шедевры Сандро Боттичелли

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+

Про событие

Погружение в мир творчества одного из самых выдающихся художников эпохи Ренессанса. Ты больше узнаешь про самые популярные и малоизвестные работы Боттичелли, которые поспособствовали становлению его узнаваемой творческой манеры и прославили его на всю Флоренцию. Также на лекции ты погрузишься в контекст влияния флорентийской городской культуры, античной мифологии, католичества и философии эпохи Возрождения на творчество великого мастера. Лекцию читает Дядюнова Наталия – искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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Комментарии

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Оксана
27 июля 2025, 04:31

Лекция понравилась: живая легкая подача! Было так интересно, что даже не заметила, как пролетело время) Для меня стало открытием и это пространство и новый формат получения знаний) Обязательно приду и на другие лекции) Спасибо!

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Maria
19 июля 2025, 21:40

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