Шедевры Сандро Боттичелли
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Про событие
Погружение в мир творчества одного из самых выдающихся художников эпохи Ренессанса. Ты больше узнаешь про самые популярные и малоизвестные работы Боттичелли, которые поспособствовали становлению его узнаваемой творческой манеры и прославили его на всю Флоренцию. Также на лекции ты погрузишься в контекст влияния флорентийской городской культуры, античной мифологии, католичества и философии эпохи Возрождения на творчество великого мастера. Лекцию читает Дядюнова Наталия – искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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Лекция понравилась: живая легкая подача! Было так интересно, что даже не заметила, как пролетело время) Для меня стало открытием и это пространство и новый формат получения знаний) Обязательно приду и на другие лекции) Спасибо!