Погружение в мир творчества одного из самых выдающихся художников эпохи Ренессанса. Ты больше узнаешь про самые популярные и малоизвестные работы Боттичелли, которые поспособствовали становлению его узнаваемой творческой манеры и прославили его на всю Флоренцию. Также на лекции ты погрузишься в контекст влияния флорентийской городской культуры, античной мифологии, католичества и философии эпохи Возрождения на творчество великого мастера. Лекцию читает Дядюнова Наталия – искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.