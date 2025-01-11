Царица Ночи собирает Шабаш демонов OMEN и объявляет охоту. Ты пройдёшь из темноты земли в волны свирепого ветра к пламени костра одержимости. В конце этой Дикой Ночи тебя ждёт Знамение на будущий год. Шабаш откроет обряд Инициации Тени, манифестирующее твою Темную Силу. DEPRESSIVE TUESDAY / VOLCHIY VOY / PLACID / SQUIRT MACHINE / DENIS KUDLA / SANTANA / CHEEZ / ARTISAN JEEH (violin) / AURNIS URANIA / SPIRAL SPIRIT (performance) dark wave, hard techno, tekno, mental, tribe, schranz DC TOTAL BLACK / FC