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Шапито

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Камерный фестиваль по случаю дня рождения Валеры Мелмана — вместе с Сандрой и chillpill buro. Anton Sevidov Ara · Sasha Pow · Sandra Golda Bounty Chillers · Korchagin · Romey Deep Square · Dima Fomichev Andrey Zhilin · Daniil Reek · Ksky Sasha Kravets · Zatagin · Beznosuk · Adeur Valera Melman

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