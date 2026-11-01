Народная прожарка с ильей соболевым. Живое шоу с Ильёй Соболевым, а после ночь под персональный плейлист Ильи на вечеринке Токсик. Но это ещё не всё. Отмечают запуск коллаборации Summer Punch с лимонадами Ильи Соболева: в меню появятся три авторских коктейля и два специальных сэндвича. С 22:00 до 23:00 — Народная прожарка. С 23:00 до 06:00 — Токсик пати.