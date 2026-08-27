Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: Outside StandUp, «StandUp» ТНТ, Comedy Баттл, «Открытый Микрофон» на ТНТ. Благодаря комедийной эмпатии, смелой работе с залом и актуальным шуткам — Макс затронет юмористические струны даже самой скептической души. Сбор гостей за час до начала программы.