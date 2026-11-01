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Сонный рейв (Sleep rave)

Studio 15, Балакиревский переулок, 1А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Музыкальное путешествие, в котором можно устроиться поудобнее, закрыть глаза, расслабиться и позволить музыке вести тебя. Здесь создадут пространство, где живые этнические инструменты встречаются с электроникой, голосом и ритмами. Вместо танцпола — мягкие пуфы. Вместо привычного движения под музыку — возможность выбрать собственный способ взаимодействия с ней. Можно лежать, слушать, мечтать, наблюдать за внутренними образами, двигаться или даже уснуть. Или просто побыть с музыкой и отпустить усталость прошедшей недели. Ты сможешь выйти из привычного напряжённого городского ритма, отпустить накопившееся напряжение и отправиться в музыкальное путешествие на границе бодрствования и сна. Вечер откроет диджей Barbarossa своим приветственным эмбиент-сетом, а затем проект «Полетели» проведёт основную часть — живое музыкальное погружение с этническими инструментами, электроникой и импровизацией.

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