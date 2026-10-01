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Шахматы под вино

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Для всех, кто готов сыграть партию с незнакомцами и незнакомками В этот раз 18 мужчин и 18 девушек сядут за шахматные столы, а зал наполнится тёплой музыкой. Это будет красивый вечер, с возможностью обрести новые знакомства. Всего ждёт 8 туров, где 9 минут — один тур Уровень игры — любой Дресс-код — вечерний 19:00-19:30 сбор гостей 19:30 начало игры

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