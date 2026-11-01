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Про событие
Шахматы — отличный повод познакомиться и подружиться. Вечер, когда можно быть собой и не бояться проиграть партию, потому что здесь все соберутся совсем не для этого. Сыграешь турнир, поболтаешь и, может быть, встретишь людей, близких по духу. На входе угостят вином или безалкогольным напитком. Среди участников разыграют подарки.
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