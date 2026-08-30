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Шабаш Хозяек Леса

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь сезонов Хозяек Леса и Дикой Охоты. Присоединяйся к костюмированному празднику, прими участие в конкурсах, активностях, квизах, выиграйте уникальные призы! Каждый сможет принять участие в интерактиве «обращение к хозяйкам леса». Так же в Новиграде тебя будет ждать дуэт музыкантов — ЭтноТроника. Это смелый эксперимент, симбиоз разных стилей электронной музыки с этническими элементами и фолком никого не оставит равнодушным — танцуют все. «Кто раз побывал на шабаше хозяек леса, тому год улыбалась удача» 📜 Начало программы: Новиград-20 : 00; Туссент-21 : 00 Бронь столов по тел.

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