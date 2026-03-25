Серия посвящена Волге в период интенсивного судоходства — в это время река превращается в пространство движения, где прокладываются маршруты и задаются ориентиры. Работа над проектом началась с непосредственного наблюдения: встречи взгляда с динамичным водным пространством. Отдельные фрагменты этого опыта были зафиксированы на фотокамеру и впоследствии стали основой живописных работ. Режим работы: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00